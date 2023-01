"Temos de trabalhar para não fazer cruzamentos à toa só porque Ronaldo está na área"

Ronaldo com a camisola do Al Nassr

Rudi García não quer o Al Nassr a depender de CR7.

Elogiando a exibição de Ronaldo na estreia pelo Al Nassr, Rudi García alertou, porém, os restantes jogadores para combaterem a excessiva dependência do internacional português.

"Disse aos jogadores que têm de tomar as decisões certas em campo. É claro que Ronaldo pede muitas vezes a bola e temos de a passar para ele porque é um jogador que faz a diferença. Mas não podemos depender só dele. Temos de trabalhar bastante para não fazer cruzamentos à toa só porque o Ronaldo está na área", analisou o treinador do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, estreou-se no passado domingo em jogos oficiais pelo Al Nassr, no triunfo caseiro sobre o Al Ettifaq (1-0), para a Liga de futebol da Arábia Saudita, mas ficou em branco, num encontro decidido pelo brasileiro Talisca, ex-Benfica.

Na 14.ª jornada, Ronaldo foi titular e capitão logo no seu primeiro jogo pela equipa do francês Rudi Garcia, com o brasileiro Talisca a decidir a partida, com um cabeceamento certeiro, aos 31 minutos, reforçando o estatuto de melhor marcador da prova, agora com 12.

O Al Nassr lidera o campeonato saudita com 33 pontos e menos um jogo disputado que o Al Hilal, segundo classificado, que nesta ronda recebeu e venceu o Abha Club por 2-1.