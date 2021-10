"Temos de mostrar do que somos feitos": a mensagem de Ronaldo antes da Champions

Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United

Astro português deixou motivadora mensagem nas redes sociais.

Com o Manchester United a atravessar uma fase menos boa, com apenas dois triunfos nos últimos sete jogos, Cristiano Ronaldo recorreu esta terça-feira - véspera do duelo frente à Atalanta, a contar para a fase de grupos da Champions (quarta-feira, 20h00) - às redes sociais para deixar uma motivadora mensagem.

"A nossa altura está a chegar! Temos de mostrar do que somos feitos e a Liga dos Campeões é a competição perfeita para nos mostrarmos ao mundo", começou por dizer.

"Sem desculpas! Vamos!", concluiu o astro português dos "red devils".

De recordar que o Manchester United tem, até ao momento, uma derrota (Young Boys, 1-2) e um triunfo (Villarreal, 2-1) na prova.