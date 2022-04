"Talvez tenha sido demasiado respeitoso com Cristiano Ronaldo e Buffon"

Afirma Matthijs de Ligt, central da Juventus.

Matthijs de Ligt, central internacional pelos Países Baixos que alinha na Juventus, conviveu com Buffon e Cristiano Ronaldo no balneário e lembrou os momentos passados com duas lendas do futebol mundial.

"No início foi difícil porque sou uma pessoa muito respeitosa. Talvez até tenha sido demasiado respeitoso com eles, com Cristiano Ronaldo e Buffon. É preciso compreender que todos nós fazemos parte da mesma equipa. Depois tornam-se colegas ou mesmo bons amigos", afirmou.

Mais de dois anos depois da chegada, o defesa mostra-se mais cómodo na Juventus. "O Mckennie é definitivamente o mais simpático. Ele parece viver num mundo próprio e é muito divertido. Também melhorou muito no campo. Cada equipa precisa de um jogador assim, que seja divertido", indicou.

De Ligt cumpre a terceira época em Itália, depois de ter dado nas vistas ao serviço do Ajax. Participou, até ao momento, em 35 jogos e marcou dois golos em 2021/22.