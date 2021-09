"Talvez nem o tenha mostrado, mas estava super nervoso..."

Cristiano Ronaldo deixou rasgados elogios aos adeptos do United

O nervosismo e a tensão também atacam os melhores. Depois do regresso em grande a Old Trafford, Ronaldo era um jogador aliviado e feliz, depois de compensar os adeptos do Manchester United com dois golos.

"Estava muito nervoso, talvez nem o tenha mostrado, mas estava... A receção foi incrível. Estou aqui para ganhar jogos, ajudar a equipa e colocar o clube no topo de novo. Ontem à noite estava a pensar no que queria - jogar bem, mostrar que ainda sou capaz de ajudar a equipa e quando comecei o jogo estava super nervoso, especialmente quando disseram o meu nome, mas estes adeptos são incríveis. Sinto-me tão orgulhoso, vou dar tudo de mim para que eles também se sintam orgulhosos de mim", afirmou, em declarações à Sky.

De regresso a Terras de sua majestade, CR7 falou ainda daquilo que sente ao voltar à Premier League.

"Claro que é especial. Todos sabem que o futebol aqui é diferente de todos os lados do mundo. Joguei em muitos sítios e para ser sincero o inglês é o mais especial. Eu pertenço a Manchester, cheguei aqui com 19 anos, trataram-me de forma incrível e foi por isso que voltei. Estou muito orgulhoso por estar aqui", explicou.