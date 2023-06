Talisca: "O Neymar joga mais, mas o Cristiano Ronaldo é mais atleta"

Jogador brasileiro é companheiro de equipa do português no Al Nassr.

Talisca, antigo jogador do Benfica, é uma das principais figuras do Al Nassr, clube saudita que tem Cristiano Ronaldo nas fileiras. No podcast "PodZé", o brasileiro foi desafiado a fazer uma comparação entre o craque português e Neymar.

"O Neymar joga mais, mas o Cristiano Ronaldo é mais atleta", afirmou Talisca, que deu conta ainda de um lado mais reservado que possui. "Conviver com ele [Cristiano Ronaldo] é muito bom, trocamos muitas ideias e ainda ontem lhe mandei mensagem. Ele é um bom amigo. Sempre fui fã dele, mas para mim [a chegada ao Al Nassr] foi tranquilo. Nunca fui um menino deslumbrado. Nunca lhe disse para tirar uma foto, nem nada", contou.

Talisca, 29 anos, está na Arábia Saudita desde 2021/22. Representou ainda o Guangzhou (China), Besiktas (Turquia) e Bahia (Brasil).