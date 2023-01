Talisca assumiu em 2021 que tinha o sonho de jogar com Ronaldo e o destino assim quis

Em mensagens trocadas com um amigo - e agora tornadas públicas - Talisca assumiu que sonhava jogar com Cristiano Ronaldo. E isso está quase a acontecer, com os dois a partilharem balneário no Al Nassr.

Anderson Talisca, avançado que passou pelo Benfica, vai cumprir o sonho de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. Isso mesmo, é o cumprir de um sonho, como mostram umas mensagens que trocou com um amigo a 27 de março de 2021 e que foram reveladas recentemente.

O influencer Everton Santos, conhecido como Dum Ice, enviou uma mensagem ao brasileiro em que dizia que sonhou que o amigo jogava com Cristiano Ronaldo. Em resposta, Talisca disse: "O meu sonho é jogar com ele."

Nessa altura, o jogador do Al Nassr, de 28 anos, representava o Guangzhou FC, da China. Antes, passara por Bahia, Benfica e Besktas.

E agora, na Arábia Saudita, o sonho pode cumprir-se...