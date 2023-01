Ronaldo: "Este contrato é único porque eu também sou um jogador único"

Declarações de Cristiano Ronaldo na apresentação pelo Al Nassr

Escolha da Arábia Saudita: "Sou um jogador único. É bom, vir aqui. Bati todos os recordes lá, quero bater aqui alguns. É uma boa oportunidade, este contrato é único, porque eu também sou um jogador único. Para mim é tudo."

Mensagem: "É simples. Venho para vencer, para jogar, para me divertir, para ser parte do sucesso do país, da sua cultura. Estou aqui com a minha família, as pessoas do Al Nassr e quero divertir-me, sorrir e jogar futebol."