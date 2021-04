"Sou o jogador que melhor entendeu Cristiano Ronaldo e Messi"

Gonzalo Higuaín jogou com ambos os craques.

Gonzalo Higuaín, hoje com 33 anos, pode gabar-se de ter jogado com dois dos maiores craques do futebol mundial: Cristiano Ronaldo e Messi. O avançado, agora no Inter Miami, dos Estados Unidos, cruzou-se com o português no Real Madrid e na Juventus, e com o argentino na seleção.

"Sou o futebolista que mais jogou com os dois, que melhor os entendeu. Entender Cristiano e entender Messi... O problema não é deles, problema é teu. Sabia do que gostavam, do que não gostavam, como se sentiam mais cómodos ou incómodos. Por isso eles também sentiam que se podiam apoiar em mim", afirmou o argentino numa entrevista ao La Nación.

"São dois jogadores totalmente distintos e tive o privilégio de desfrutar e aprender com os dois", continuou Higuaín, que em Itália conquistou três campeonatos e outros tantos em Espanha.