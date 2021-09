"Solskjaer tirou Ronaldo para colocar um jogador que esteve cedido... É difícil de entender"

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Manchester United - que também representou o Sporting - criticou as decisões do treinador dos "red devils", de quem foi colega de equipa.

O Manchester United entrou "em falso" na Liga dos Campeões 2021/22, ao perder por 2-1 no reduto do Young Boys, da Suíça. Ole Gunnar Solskjaer tem sido alvo de críticas por algumas das decisões tomadas no decorrer da partida, como a de substituir Cristiano Ronaldo, autor do golo dos "red devils", por Jesse Lingard, que acabaria por cometer o erro fatal que completou a reviravolta da equipa da casa.

Peter Scmeichel, antigo guarda-redes da equipa inglesa, foi colega de equipa do treinador norueguês, mas nem por isso poupou nas críticas.

"Podemos questionar o onze... Se é o teu primeiro jogo na Champions e o próximo compromisso é só no domingo, por que razão não colocas o melhor onze possível em campo?", começou por questionar o histórico dinamarquês, em declarações à CBS Sports. E prosseguiu: "E depois ainda tirou o Cristiano. Os adeptos querem que o Cristiano jogue, mesmo que a equipa esteja reduzida a dez elementos, porque as coisas acontecem quando ele tem a bola. Durante muito tempo, o United esperou por um jogador assim. De repente, substitui-o por um jogador [Lingard] que, no ano passado, esteve cedido a outra equipa [West Ham], que tentou vender... É difícil de entender", atirou Schmeichel.