Solskjaer: "Ronaldo fez um pequeno discurso no hotel da equipa"

Treinador do Manchester United, Solksjaer, deixou elogios ao craque português Cristiano Ronaldo

Foi um regresso de sonho para Cristiano Ronaldo ao Manchester United. O português fez dois golos, ajudou a garantir a vitória e, no final, recebeu elogios do seu treinador e antigo colega em Old Trafford.

"Fez um pequeno discurso para os colegas no hotel da equipa, ontem à noite. Estou muito feliz por ele, pela equipa e pelos adeptos. Sentiu-se um ambiente diferente à volta do clube quando ele assinou. Ele apareceu para resolver, hoje", afirmou o técnico, que detalhou um pouco das características que fazem do português um jogador diferente.

"Ronaldo pressente os grandes momentos e é impiedoso. Ele é implacável, levantou a moral da equipa e de todos à nossa volta. Os adeptos podem sonhar, nós vamos manter os pés assentes no chão", explicou.