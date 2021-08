Solskjaer sobre Ronaldo: "Não duvido de que ele continuará a impressionar-nos"

Solskjaer, treinador do Manchester United

Ole Solskjaer, treinador do Manchester United, confia que Cristiano Ronaldo, a mais recente contratação do clube inglês, vai protagonizar novos momentos de encanto na Premier League, e enalteceu a longevidade e o lado pessoal do craque português.

"Não duvido que ele continuará a impressionar-nos e de que a experiência será vital para os mais jovens. Estou deliciado por ele regressar a casa. Não é apenas um jogador maravilhoso, é também um grande ser humano. Ter o desejo e a capacidade de jogar ao mais alto nível por tanto tempo requer alguém especial", afirmou o técnico norueguês, que surge citado no anúncio da confirmação da aquisição do goleador.

A Juventus e o Manchester United oficializaram, esta terça-feira, o regresso do capitão da Seleção Nacional a Old Trafford, que assinou um contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção.

A transferência de Ronaldo de Itália para Inglaterra teve um custo de 15 milhões de euros, sendo que o pagamento de mais oito milhões pelo emblema inglês ao de Turim está dependente de objetivos desportivos.

Ronaldo, de 36 anos, regressou ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos ingleses, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.