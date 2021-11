"O Ronaldo é para nós como o Michael Jordan era para os Chicago Bulls"

Declarações de Solskjaer, treinador do Manchester United, após o empate 2-2 na Liga dos Campeões.

No final do jogo em Bérgamo, Solskjaer teceu rasgados elogios a Cristiano Ronaldo, autor dos dois golos do Manchester United no empate frente à Atalanta. Para o treinador dos red devils, o português significa o mesmo que Michael Jordan significava para os Chicago Bulls, na NBA.

"Foi um jogo renhido, podia dar para qualquer lado. A Atalanta é uma equipa muito física e difícil de defrontar, e o ambiente estava elétrico. Eles marcaram dois golos, mas o Cristiano é simplesmente incrível. Ele é para nós como o Michael Jordan era para os Chicago Bulls", referiu, em declarações à BT Sport.

"Ninguém pode questionar o caráter destes jogadores, porque eles nunca desistem. Trabalharam muito", acrescentou o técnico norueguês.