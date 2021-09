"Só queríamos ir embora, mas estavam no estádio a contratar o Cristiano Ronaldo"

A história de Nicky Butt sobre o dia em que o craque português impressionou Ferguson

O dia seis de agosto de 2003 não ficou apenas marcado pela inauguração do novo estádio de Alvalade. Cristiano Ronaldo impressionou Alex Ferguson e ficou amarrado pelo Manchester United, numa história tornada pública por Nicky Butt, antigo médio dos red devils.

"Tínhamos acabado de viajar de Chicago para Portugal e disputámos uma partida de pré-época contra o Sporting. Saímos do avião, comemos alguma coisa e estávamos completamente exaustos. Entrámos em campo e aquele rapaz era simplesmente eletrizante. Só ficámos a olhar para ele", disse o antigo internacional inglês, em declarações à casa de apostas Ladbrokes.

Butt contou ainda pormenores sobre o pós-jogo. Mais demorado do que o costume, uma vez que os responsáveis dos red devils queriam fechar a contratação logo nessa noite.

"Depois do jogo estávamos todos a dar desculpas uns aos outros, todos cansados. Fizemos um jogo horrível e tivemos de ficar três horas à espera no estacionamento. Já estavam todos a ficar fulos porque só queríamos ir embora, mas o treinador e o David Gill (CEO do United naquela época) estavam no estádio a contratar o Cristiano Ronaldo"