Sky Sports: Ronaldo já realizou os exames médicos e termos do acordo estão acertados

De acordo com a Sky Sports, Cristiano Ronaldo já terá completado em Lisboa os exames médicos que antecedem a assinatura de contrato com o Manchester United, que na sexta-feira oficializou o regresso do internacional português.

Ainda segundo as mesmas informações, também os termos do acordo já foram acertados: dois anos de contrato, com mais um de opção. A Sky Sports diz ainda que o visto de trabalho já foi entregue e que o Manchester United pagará cerca de 15 milhões de euros pela contratação do português à Juventus, mais oito em variáveis.