Site do Manchester United "crashou" com a notícia da contratação de Ronaldo

Volume de visitas foi enorme nos minutos seguintes ao anúncio oficial

Cristiano Ronaldo leva atrás de si uma multidão de fãs. E foram tantos aqueles que invadiram o site do Manchester United para verem confirmado o negócio que a casa online dos red devils não aguentou.

Poucos minutos depois do anúncio oficial, e já depois do twitter do clube inglês ser invadido por milhões, o site não aguentou o volume de visitas e crashou.

Depois de ter sido dado como quase reforço do Manchester City, esta sexta-feira foi dia de reviravolta no negócio. Cristiano Ronaldo está de volta a Old Trafford.