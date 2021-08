"Sir Alex, esta é para si...": a emocionante mensagem de Ronaldo nas redes sociais

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais após o seu regresso ao Manchester United ser confirmado.

O Manchester United confirmou esta terça-feira o regresso de Cristiano Ronaldo, que assinou com os red devils um contrato válido por duas temporadas, mais uma de opção.

Nas redes sociais, o craque português escreveu uma longa e bonita mensagem aos adeptos e simpatizantes do clube inglês, dando a sua palavra de que "a história será escrita outra vez".

"Todos os que me conhecem, sabem do meu amor infindável pelo Manchester United. Os anos que passei neste clube foram absolutamente incríveis e o caminho que fizemos juntos está escrito em letras de ouro na história desta grande e incrível instituição. Não consigo sequer começar a explicar os meus sentimentos neste momento, ao ver o meu regresso a Old Trafford anunciado em todo o mundo. É como um sonho tornado realidade, depois de todas as vezes que joguei contra o Manchester United, e mesmo como adversário, ter sentido sempre tanto amor e respeito por parte dos adeptos nas bancadas. É disto que são feitos os sonhos!, começou por escrever.

"O meu primeiro campeonato, a minha primeira Taça, a minha primeira convocatória para a seleção nacional portuguesa, a minha primeira Liga dos Campeões, a minha primeira Bota de Ouro e a minha primeira Bola de Ouro, todas elas nasceram desta ligação especial entre mim e os Red Devils. A história foi escrita no passado e a história será escrita mais uma vez! Têm a minha palavra!", continuou, antes de concluir, fazendo uma referência a Alex Ferguson.

"Estou mesmo aqui! Estou de volta aonde pertenço! Vamos fazer acontecer uma vez mais! PS - Sir Alex, esta é para si..."