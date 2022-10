Simeone nega alegado interesse em Ronaldo: "É uma referência absoluta do Real Madrid"

O técnico do Atlético de Madrid concedeu uma entrevista a um canal argentino, na qual desmentiu qualquer interesse em contratar o internacional português, que foi associado aos colchoneros no mercado de verão.

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, negou este domingo que tenha estado interessado na contratação de Cristiano Ronaldo no mercado de verão, explicando que o internacional português, que acabou por ficar no Manchester United, "é uma referência absoluta do Real Madrid".

Em entrevista ao canal argentino Tigo Sports, Simeone foi abordado por um jornalista que pergunta: "Um passarinho disse-me que estava tentado em trazer Cristiano Ronaldo e outro disse-me que vocês até falaram. Gostaria de o ter tido?", levando o técnico a desmentir imediatamente ambos os cenários.

"Os dois passarinhos disseram-te algo longe da verdade. As pessoas às vezes dizem o que querem dizer, não o que está a acontecer. Eu não veria [Martín] Palermo a jogar no River [Plate], ou [Ariel] Ortega a jogar no Boca [Juniors]. Existem situações que são muito claras", explicou "El Cholo".

Simeone aproveitou o tópico para recordar a revolta que o alegado interesse dos colchoneros em contratar CR7 gerou na massa adepta: "Na pré-época, um adepto gritou-me, sem saber nada do que estava a acontecer: 'Cholo, tem cuidado, a Liga dos Campeões não se ganha a qualquer custo'. Eu gostei disso, porque foi uma reflexão muito saudável e baseada na equipa, no sentimento bairrista".

Questionado sobre se a eventual contratação de Ronaldo seria algo comparável à compra de Luis Suárez no verão de 2020, após seis temporadas de enorme sucesso no Barcelona, Simeone rejeitou a ideia, enviando um voto de confiança às capacidades de CR7, apesar do momento negativo que atravessa - tem sido suplente na Premier League e soma dois golos esta época.

"Está a acontecer-lhe o mesmo que disse a Luis [Suárez], que quando fosse jogar com os amigos que iria continuar a marcar golos, porque é-lhe algo inato e que vem de dentro. Não tenho dúvidas de que Ronaldo voltará a marcar golos, mas não a bestialidade que tem feito toda a sua vida. É impossível que se aleije se mentalmente está forte, como sempre foi", concluiu.