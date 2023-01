Pepa, treinador do Al Tai, espera que o craque entre em cena na próxima quinta-feira.

Pepa, treinador do Al Tai, espera que Cristiano Ronaldo se estreie na próxima quinta-feira, dia em que a equipa que orienta joga em casa do Al Nassr, para mais uma ronda do campeonato da Arábia Saudita.

"Acima de tudo, é um orgulho tremendo acrescentarmos no nosso relatório um jogador como o Cristiano. Para nós, eu e a minha equipa técnica, que estamos fora pela primeira vez, é um motivo de orgulho o que está a acontecer. Gostava muito que ele jogasse, pelo menos que constasse da fica de jogo. Seria um marco histórico apadrinharmos a estreia de Ronaldo", afirmou o treinador português à SportTV.

O ex-técnico do V. Guimarães, entre outros clubes, garante que Ronaldo vai encontrar um país acolhedor. "Já falavam que queriam trazer jogadores do nível de Ronaldo, embora não existam muitos. Não há falta de dinheiro. É um país que se está a desenvolver muito além do futebol. Fiquei surpreendido com as pessoas, a cultura. Fiquei também surpreendido com a competitividade. Não acompanhamos muito o campeonato saudita e no Ocidente associamos o país a coisas que nos vão enchendo a cabeça. É um país que nos está a surpreender pela positiva", vincou, dando um curioso exemplo.

"A equipa técnica e a nossa família passaram aqui o Natal e Ano Novo. Foi muito bom. A minha filha uma vez deixou o telemóvel no restaurante, fomos lá e estava a carregar. Tinha uma ideia errada da Arábia Saudita", lembrou.

Sobre a adaptação de Ronaldo, tempo também para uma piada. "Para sair da cidade onde estou, tenho de apanhar três voos para Portugal. Não tenho avião privado", atirou Pepa, com boa disposição.