"Sergio Ramos? Tudo é possível, Ronaldo vem para colocar a fasquia alta"

Vicente Moreno, treinador do Al Shabab, rival do Al Nassr, comentou o impacto da chegada de Ronaldo à liga da Arábia Saudita

O treinador espanhol Vicente Moreno, que comanda o Al Shabab, adversário do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, comentou em entrevista à Marca os efeitos da chegada do internacional português à liga da Arábia Saudita.

"Acho que é bom para todos que trabalham nesta liga, justamente por essa repercussão que o Cristiano tem. É intrínseco a ele e aqui não será menos. Viram no dia da apresentação a loucura que estava montada com ele. A chegada dele vai ter muita repercussão, vai colocar, como dizem, a Arábia Saudita no mapa, muito mais para o país e para o campeonato em que estamos e de alguma forma todos nós ganhamos com isso. O Cristiano vem num nível muito bom, ainda tem um nível muito bom, vem de um Mundial, de jogar em Inglaterra, embora não tenha tido os seus melhores momentos nesta última fase. Então todos nós sabemos o quanto o Cristiano é competitivo e ele vem aqui para competir, para querer ganhar coisas e colocar a fasquia e exigência alta. Estamos à espera a ver como se adapta, porque obviamente ele vai ter que fazer esse processo de adaptação", começou por afirmar.

Efeitos no que diz respeito a atrair talentos? Vicente Moreno acredita que sim: "Na minha equipa temos Éver Banega que, quando chegou aqui há duas ou três temporadas, tinha acabado de ganhar a Liga Europa, estava no seu melhor, seguramente, da sua carreira desportiva. Talvez haja um aumento de jogadores que não só estão na última fase. Sergio Ramos? Capacidade que eles têm... Já vimos isso antes. A capacidade de trazer Cristiano, tudo é possível. E acho que não só os próprios clubes, mas o próprio governo. Agora vamos jogar justamente no próximo sábado com eles. E se vencermos estaremos novamente na frente da liga, empatados em pontos com eles claro, vamos tentar. Não é fácil porque estamos a ver o nível económico que esses clubes têm."