Sergio Ramos celebra 60 milhões no Instagram e Ronaldo comenta: "Falta-te um zero..."

Defesa-central atingiu os 60 milhões de seguidores no Instagram. Cristiano Ronaldo tem 600 milhões.

Para assinalar os 60 milhões de seguidores na rede social Instagram, Sergio Ramos fez uma publicação a anunciar um "giveaway", um concurso em que o defesa-central vai oferecer 20 chuteiras assinadas. Nos comentários apareceu Cristiano Ronaldo, com boa disposição.

"Falta-te um zero para me alcançares", brincou CR7, que tem 600 milhões de seguidores, a primeira pessoa a atingir essa marca no Instagram.

O internacional espanhol respondeu: "Não confies, Cristiano... [Sou] especialista em "remontadas". Minuto 93 e essas coisas! Lembro-te que, para participares, tens de utilizar a hashtag!", gracejou.