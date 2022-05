"Será que Ronaldo se está a rir dos jogadores da própria equipa, da situação em si?"

Dion Dublin, antigo jogador do Manchester United e agora comentador, analisou o gesto do internacional português, que não escondeu o sorriso depois do Brighton ter materializado o 4-0

Quando o Manchester United sofreu o quarto golo do Brighton, as câmaras focaram Cristiano Ronaldo, que não escondeu um sorriso irónico perante o que estava a acontecer aos red devils. Dion Dublin, ex-jogador do clube, analisou o gesto do internacional português.

"Um dos sinais é quando passa um 'frame' logo após um dos golos do Brighton em que o Ronaldo se estava a rir... dá para pensar: será que se está a rir dos jogadores da própria equipa, da situação em si? Deve pensar: 'O que raio está a acontecer aqui?", afirmou o agora comentador.

Recorde-se que, com a derrota por 4-0 no terreno do Brighton, o Manchester United ficou matematicamente afastado do quinto lugar da Premier League.