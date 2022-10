"Sempre que foi falado por maus motivos, Cristiano Ronaldo voltou ainda melhor"

Schmeichel reprova o gesto de Ronaldo no jogo com o Tottenham (abandonou o estádio depois de se ter recusado a entrar nos minutos finais), mas deixou claro que o dianteiro volta sempre mais forte após momentos maus.

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Sporting e do Manchester United, entre outros, comentou o "caso Ronaldo", dizendo que a atitude do português foi negativa, mas ressalvando que o português volta sempre mais forte após momentos maus.

"É triste termos de falar mais deste caso do Ronaldo do que da forma como a equipa joga. Tem sido uma época de muitas emoções para ele, tem estado no banco e quer sempre jogar e reagiu de uma forma menos positiva no último jogo. E tenho a certeza de que ele sabe que não foi correto. O Ten Hag castigou-o, não está aqui neste jogo [contra o Chelsea], mas estou certo de que, depois deste jogo, vai reintegrá-lo. E nós conhecemos o Cristiano, sempre que foi falado por maus motivos voltou ainda melhor e provou a todos que estavam enganados", comentou o dinamarquês, em declarações à Eleven Sports.