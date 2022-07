Segurança no Rolls Royce de Ronaldo na Cidade do Futebol gerou equívoco

Era um funcionário do avançado que estava ao volante do Rolls Royce

Um segurança de Cristiano Ronaldo esteve esta segunda-feira na Cidade do Futebol com o objetivo de tratar de um assunto pessoal. O funcionário entrou no recinto a conduzir uma das viaturas do CR7 (um Rolls Royce) e um pequeno vídeo circulou na internet acompanhado da informação (errada) de que o internacional português tinha estado esta manhã em Oeiras.

O JOGO apurou que tal não corresponde à verdade, e isto apesar de Ronaldo não ter hoje comparecido, como era esperado, à sessão de treinos do Manchester United.

O CR7 pediu para deixar o clube agora treinado por Erik ten Hag e é pretendido vários emblemas, como Chelsea, Roma ou Bayern. Em Portugal, o diretor do Sporting, Hugo Viana, quando confrontado com a possibilidade de um ingresso no Sporting, afirmou: "Nunca se sabe...".