"Se tiveres o Ronaldo na tua equipa e não gostares dele é porque és preguiçoso ou não queres ganhar"

O francês Louis Saha pendurou as botas há oito épocas. O atual embaixador da aliança SIGA, deu uma conferência de imprensa para alertar para os perigos que o futebol enfrenta em questões de integridade

"Os adeptos devem estar muito felizes com este regresso. Ele é estratosférico: pode jogar em qualquer lugar, equipa, ou campeonato e marcar golos. Ele tem espírito de sacrifício e dedicação e não há ninguém como ele", as elogiosas palavras são de Louis Saha, ex-companheiro de ataque de Ronaldo no Manchester United, entre 2003/04 e 2007/08.

O internacional francês, agora com 43 anos, deu uma conferência de imprensa para alertar sobre os perigos que o futebol enfrenta e as crescentes tensões entre os jogadores e as organizações que geram o futebol.

Durante a entrevista de cerca de meia hora, por via digital, o embaixador da SIGA (Sports Inegrity Global Alliance) Champion e SIGA Europe comentou sobre o atual momento de Ronaldo e Bruno Fernandes. "Quando pensas no atleta mais influente do mundo, pensas no Cristiano Ronaldo. A influência dele extravasa o futebol. Ele é um exemplo, uma inspiração. Às vezes parece exigente demais porque percebes que independentemente do que está a tratar, sabes que está a 110%".

Saha recorda ainda a relação que teve com o craque: "Era fácil. Ele era duro e motivador, mas é um tipo com sorriso fácil, respeitador, um homem de família. Se o tiveres na tua equipa e não gostares dele é porque és preguiçoso ou não queres ganhar. Prefiro tê-lo na minha equipa porque como adversário é impossível de defender, uma máquina!".

O antigo companheiro descobre-lhe ainda algumas nuances mais recentes: "Ele agora tem um modelo em que procura a eficiência. Curiosamente faz-me lembrar o meu jogo, não porque eu tenha sido um génio, mas porque procura não complicar".

Sobre o novo papel de Bruno Fernandes nos "Red Devils", Saha detalha as diferenças: "Não estava à espera do impacto que o Bruno Fernandes teve no Man. Utd. Ninguém no mundo fez aquilo e fez sobressair o melhor de outros jogadores como Pogba e outros mais jovens como o Mctominay e o Fred. Ele agora tem outra missão, foi-lhe pedido para se sacrificar um pouco mais por causa do Ronaldo e Cavani. É uma boa fórmula, pode ser um pouco frustrante para ele, mas ele é um jogador de equipa".

"Ao lado de Cristiano, és tu o miúdo"

Saha e Ronaldo ingressaram no Manchester United na mesma altura e partilharam o balneário cinco épocas. O francês recorda-se de um episódio que o tocou: "Ao lado dele, pareces tu o miúdo, porque ele revela uma maturidade que te impressiona. Houve um dia - e ele é sete anos mais novo do que eu - em que ele reparou que eu andava muito focado, mas algo tenso. Então ele chega ao pé de mim e diz-me: "Louis, tu jogas melhor quando sorris. Vá, sorri!". Passaram-se 11 anos desde este episódio, mas isto ficou sempre comigo".