"Se tens alguém como Cristiano Ronaldo, tens de o meter na equipa"

Cristiano Ronaldo esteve em grande no triunfo do Manchester United sobre o Tottenham

Gary Neville, comentador televisivo e ex-jogador do Manchester United, vê Ronaldo como peça-chave e tática usada em Londres como a ideal.

Autor do primeiro golo e de uma assistência frente ao Tottenham, como que a recolocar o Manchester United no trilho triunfal, Ronaldo fez a crítica render-se, uma vez mais, à sua influência. Antigo colega de equipa, Gary Neville frisa que o luso tem lugar indiscutível no onze e que o sistema tático usado em Londres foi ajustado.

"Se tens alguém como Cristiano, tens de o meter na equipa. Ele [Solskjaer] jogou em 4-2-3-1 nos últimos sete jogos, mas Cristiano gostou da mudança de sistema [3-4-1-2]. Ao vê-lo sozinho na frente contra o Liverpool, parecia um miúdo", afirmou à Sky.

Apreciação positiva feita ao trabalho dos red devils, que dissipou o enorme desagrado dos adeptos pela retumbante tareia ante o Liverpool, Gary Neville, não obstante, confessou surpresa e lamento pela demora na realização de uma exibição convincente.

"Estou surpreendido por terem sido preciso seis, sete semanas de maus desempenhos, uma atitude inepta a defender sem bola, o treinador à beira do despedimento e da derrota por 5-0 para o Liverpool, para conseguir despertar", referiu o ex-futebolista.



O triunfo do Manchester United em Londres, por 3-0, colocou-o no quinto lugar da Premier League, com 17 pontos, os mesmos do Arsenal e West Ham. Destacado, Ronaldo marcou o sétimo golo em 10 jogos desde que voltou a Inglaterra.