"Se Messi tivesse a ética de trabalho do Cristiano Ronaldo, teria umas 15 Bolas de Ouro"

Patrice Evra explicou porque é que elege o português na clássica comparação com o argentino

Messi ou Cristiano Ronaldo. A pergunta já se fez a quase todas as personalidades do futebol e, desta vez, foi Patrice Evra a responder. O francês, companheiro do craque português em Old Trafford, explicou a escolha.

"A Messi, Deus deu-lhe talento, enquanto o Cristiano teve de trabalhar. Ele também tem talento, mas trabalha muito. Se o Messi tivesse a ética de trabalho do Cristiano Ronaldo, provavelmente, teria umas 15 Bolas de Ouro. Adoro pessoas que trabalham arduamente, por isso escolho o Ronaldo em vez do Messi", explicou o antigo companheiro de CR7 no Manchester United, em conversa com Rio Ferdinand.

Recorde-se que Patrice Evra foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United entre 2006 e 2009, antes do português sair para o Real Madrid. Juntos, conquistaram três campeonatos, uma Champions, uma Taça de Inglaterra, entre outros títulos.