Gareth Bale: "Se ganhássemos 5-0 e ele não marcasse, Ronaldo atirava as chuteiras..."

Gareth Bale foi questionado sobre os tempos em que dividiu o balneário do Real Madrid com o astro português, com quem garante nunca ter tido nenhum problema.

Gareth Bale, antigo extremo galês que coincidiu com Cristiano Ronaldo durante cinco anos no Real Madrid, entre 2013 e 2018, aproveitou recentemente uma tarde de golfe para falar sobre esses tempos, garantindo nunca ter tido qualquer problema com o avançado português, atualmente no Al Nassr.

"Ele era boa pessoa, não tinha nada de errado. Não tivemos nenhuns problemas e tem uma boa mentalidade. Algumas pessoas podem ficar assustadas com a forma como ele é, mas se não ficares, corre tudo bem", afirmou, dando um exemplo para tentar explicar a personalidade de CR7, altamente competitiva e exigente.

"Ele era ok. Tinha os seus momentos em que, por exemplo, se vencêssemos 5-0 e ele não marcasse, chegava [ao balneário] e atirava as chuteiras, como se estivesse zangado. Era como se vencesses a Ryder Cup [competição de golfe por equipas] e não conseguisses um ponto, então ficavas zangado", explicou, entre risos.

Questionado sobre se Ronaldo agradeceu à equipa merengue quando conquistou alguma das suas últimas quatro Bolas de Ouro - a primeira foi ao serviço do Manchester United, em 2008 - Bale respondeu: "Acho que sim, mas...", interrompendo o discurso ao aperceber-se da presença de uma câmara, que motivou gargalhadas.

