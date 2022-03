"Se falarmos mal de Cristiano, Messi e Neymar, vamos elogiar quem?"

Declarações de Ronaldinho, lenda do futebol brasileiro, no podcast "Rothen s'enflamme" da "RMC", rádio francesa.

Ronaldinho, antigo futebolista de Paris Saint-Germain, Barcelona e AC Milan, entre outros, foi o convidado de honra do podcast "Rothen s'enflamme" da "RMC" e aproveitou a oportunidade para defender Lionel Messi e Neymar, que não atravessam o seu melhor período ao serviço do PSG.

Sobre Messi, o ex-internacional pela "canarinha" afirmou que "quem joga futebol, sabe o que acontece quando ocorre uma mudança. Temos de dar tempo e as coisas acontecerão de forma natural. Quando cheguei a Paris, também foi difícil. Messi esteve 20 anos no Barcelona e foi a primeira vez que abraçou um novo projeto. É normal, leva tempo para se adaptar. Tudo muda, desde a comunicação até à maneira como jogamos futebol", realçou.

Melhor jogador do mundo para a FIFA em 2004 e 2005 enquanto vestia a camisola do Barça, Ronaldinho também se colocou ao lado do compatriota Neymar, mostrando-se incrédulo com os assobios que o atual camisola 10 dos parisienses tem recebido por parte dos adeptos: "Estou feliz por tudo o que ele faz, todos os anos conquista alguma coisa pelo Paris. No Brasil, é a nossa estrela, o nosso líder. Não aguento os assobios, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Mas cada um tem a sua opinião e maneira de pensar", ressaltou.

O "rei do drible", alcunha por que era conhecido, referiu mesmo que "se falarmos mal de Cristiano, Messi e Neymar, quem vamos elogiar? O futebol é assim".

Com 97 jogos e 33 golos pela seleção pentacampeã mundial, Ronaldinho assinalou ainda que está rendido ao talento de Kylian Mbappé: "Adoro-o, é ótimo. É um jogador que consegue atrair as pessoas, pode dar muitas coisas boas ao futebol. É forte, rápido, tem um bom drible. É um futebolista jovem e completo", rematou o "mágico" que se retirou dos relvados em 2015, envergando, na altura, o escudo do Fluminense.