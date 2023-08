Scolari: "Naquela época, há 20 anos, recebi informações de Ronaldo..."

Cristiano Ronaldo cumpre este domingo 20 anos ao serviço da Seleção Nacional

"O maior prazer de ter trabalhado com ele"

Luiz Felipe Scolari, ex-selecionador de Portugal

"Naquela época, há 20 anos, recebi informações dele e o Murtosa, meu assistente, foi assistir a um jogo. Disse coisas maravilhosas e que tínhamos de o convocar. E convocámos. Quero dizer ao Cristiano que tenho a maior alegria, satisfação e prazer de ter trabalhado com ele. Tornou-se recordista de jogos e golos, trabalhou dedicadamente para isso. Os treinadores tinham de o tirar dos treinos e de bater faltas, tanto era o empenho dele. Dá gosto vê-lo. Admiro-o muito e desejo tudo de bom."

Leia também FC Porto Boca Juniors adia estreia de Varela no FC Porto Jogador argentino ainda não se encontra inscrito na Liga. Dragões não têm 20 jogadores disponíveis para o jogo com o Farense

"Obrigado Cristiano por duas décadas impressionantes"

Fernando Gomes, presidente da FPF

"Vinte anos ao serviço da Seleção Nacional parece só mais um marco na vida e carreira de Cristiano Ronaldo. Mas é muito mais do que isso pelo que representam essas duas décadas para o futebol português e o que Cristiano simboliza para Portugal. O registo, impressionante e raro, é possível graças à dedicação e profissionalismo de um atleta ímpar que lutou para se impor e com enorme talento e vontade conquistou o Mundo. 20 anos correspondem à afirmação de Portugal como potência europeia e mundial: reforçou a presença nas competições internacionais, valorizou jogadores e treinadores, e passou do quase à conquista - Euro"2016 e Liga das Nações de 2019. Duas décadas após o batismo, Ronaldo mantém alegria e orgulho a representar o País e a ajudar a Seleção. Obrigado Cristiano."