"É a primeira vez que fico desiludido com Cristiano Ronaldo"

O antigo guarda-redes do Manchester United não gostou da forma como o internacional português recolheu aos balneários antes do apito final do jogo com o Tottenham.

Estalou o verniz entre Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag. Depois de o técnico neerlandês ter decidido não utilizar o internacional português na vitória do Manchester United sobre o Tottenham (2-0), na quarta-feira, o avançado, quando se apercebeu que não ia jogar, nos minutos finais da partida, recolheu aos balneários.

O jornal The Athletic acrescenta que Ronaldo abandonou mesmo Old Trafford antes do final da partida.

Ten Hag garantiu na entrevista pós-jogo que iria lidar com o assunto nesta quarta-feira, mas já existem várias opiniões sobre o assunto, sendo uma delas proveniente de Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Manchester United que criticou a atitude de CR7.

"Sair assim cria tudo o que não queremos neste momento. Ele sabia que isto ia estar nas manchetes. É a primeira vez que posso dizer que estou desiludido com ele. Normalmente, apoio-o e entendo a situação dele. A questão aqui é que ele é um jogador tão grande, ele é uma presença tão grande. Devemos pô-lo a jogar ou deixá-lo sair? Não sei", admitiu o dinamarquês à BBC.

"Estamos em transição. O Manchester United teve cinco treinadores desde Alex Ferguson. Não temos conquistado campeonatos. Temos Erik ten Hag agora, que tem ideias muito claras sobre a maneira como quer jogar futebol. Precisamos de compreensão e tempo de todos. Não precisamos de distrações assim e isto é uma deceção", completou Schmeichel.

Já Bruno Fernandes, que marcou o segundo golo da vitória sobre os spurs, mereceu largos elogios por parte da lenda dos red devils, que defendeu que a equipa "responda à forma como pensa".

"Achei que ele [Bruno Fernandes] jogou muito bem. Quando falamos de jogadores da qualidade dele, eles nunca serão melhores do que os jogadores que o rodeiam. Ele precisa de jogadores que respondam à forma como ele pensa", considerou.