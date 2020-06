Sarri faz mea culpa sobre posicionamento de Ronaldo

Treinador da Juventus assumiu que fixo ao meio não funcionou e espera que numa semana volte "fantástico". O português teria dito que não queria jogar plantado

Ronaldo foi uma sombra do que vale nos jogos com o Milan e o Nápoles, para a Taça de Itália, e o técnico Maurizio Sarri reconheceu que o posicionamento do português, no meio do tridente que formou com Dybala e Douglas Costa, foi um erro tático.

"Chamei os três do ataque, analisámos a meia-final e concluímos que é melhor meter o Dybala num papel mais central. Além disso, o Ronaldo marcou 700 golos a partir do flanco esquerdo, por isso é normal que prefira jogar nessa posição", disse Sarri, depois de ter vindo a público que o capitão de Portugal terá dito, antes dos citados jogos, que não queria jogar "plantado" na frente. A opção por CR7 no eixo deveu-se à ausência de Higuaín, por lesão, e enquanto o argentino não recuperar, Sarri terá de improvisar um nove.

Reconhecendo também que o português, de 35 anos, não está no seu melhor fisicamente, acredita que vai voltar em grande após mais uns dias de trabalho: "Falei com o Ronaldo e acredito que numa semana vai voltar a ser o jogador fantástico que conhecemos. Neste momento, ele não está no seu melhor fisicamente".