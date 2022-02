Samir no reencontro com Cristiano Ronaldo: "Vou ter de te marcar de novo, não é?"

Central do Watford satisfeito com empate conseguido em Old Trafford.

Samir, defesa de 27 anos do Watford, teve, na última jornada da Premier League, a sua primeira prova de fogo no futebol inglês, com a deslocação ao terreno do Manchester United. Chegado recentemente aos "hornets", oriundo da Udinese, o central falou do reencontro com Cristiano Ronaldo.

"Já o tinha enfrentado umas quatro ou cinco vezes em Itália. Agora, tive oportunidade de o rever em campo e comentei com ele: "Vou ter de te marcar de novo, não é?". Tinha a missão de o marcar nos pontapés de canto", apontou o brasileiro.

Eleito pelos adeptos do Watford como melhor jogador da equipa no jogo frente aos "red devils", Samir frisou ainda que pisar o relvado do Teatro dos Sonhos era um grande desejo que tinha.

"Era um sonho de criança jogar no Old Trafford. Foi incrível, a sensação de ter jogado contra Ronaldo e o Manchester naquele estádio", expressou o jogador que fez a formação no Flamengo.

O Watford ocupa o penúltimo lugar da Liga inglesa, com 19 pontos em 26 jogos e está a 3 pontos do Everton, primeira equipa que se encontra acima da linha de despromoção. Na próxima ronda, a 28ª, a formação orientada por Roy Hodgson terá pela frente outro histórico do futebol inglês, na receção ao Arsenal.