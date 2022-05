Cristiano Ronaldo com futuro resolvido? Em Inglaterra deixam uma pista

Astro português tem mais um ano de contrato com os red devils.

São cada vez mais os dados que apontam à permanência de Cristiano Ronaldo em Old Trafford na próxima época, apesar da época para esquecer dos red devils, que falharam a qualificação para a Champions League.

Este domingo, o jornal The Sun deixou mais uma indicação nesse sentido, ao divulgar fotografias não-oficiais do internacional português com o suposto novo equipamento do Manchester United para 2022/23, tanto na versão principal como nas alternativas.

Também Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Hannibal Mejbri, Anthony Elanga e Aaron Wan-Bissaka aparecem nos 'leaks' a que o jornal inglês teve acesso.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Man. United até 2023, nesta que é a segunda passagem do português por Old Trafford.