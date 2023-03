Sadio Mané encontrou-se com Cristiano Ronaldo e revela as palavras do português

Sadio Mané com a mascote do Bayern

Internacional senegalês trocou o Liverpool pelo Bayern em 2022. Ronaldo considerou ser "um grande passo".

Sadio Mané chegou ao Bayern no mercado de transferências de verão de 2022, após seis temporadas ao serviço do Liverpool. Em declarações ao jornal "Bild", o internacional senegalês recordou um encontro que teve com Cristiano Ronaldo e as palavras do internacional português quanto ao passo que tinha acabado de dar.

"Acho que as pessoas subestimam a Bundesliga. As performances recentes das nossas equipas na Liga dos Campeões provam isso mesmo, acho que isso diz tudo", começou por dizer, antes de revelar então as palavras do agora jornal do Al Nassr.

"Antes desta temporada, depois de me ter transferido para o Bayern, encontrei-me com Cristiano Ronaldo em Maiorca. Ele deu-me os parabéns e disse-me: '[O Bayern] É um grande clube. Isto é um grande passo para ti'", contou.

De recordar que Cristiano Ronaldo chegou a ser apontado ao clube alemão e que, em janeiro, o jornal "El Mundo" revelou um alegado ultimato que o craque português terá feito a Jorge Mendes.