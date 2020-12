Rumores sobre Ronaldo indicam uma eventual troca: "Não é impossível"

Imprensa britânica continua a alimentar a hipótese de o craque regressar a Old Trafford.

O futuro de Cristiano Ronaldo e Pogba continua a dar origem a várias especulações, que apontam, no caso de ambos, para o regresso a uma casa que bem conhecem. O craque português tem sido associado ao Manchester United, onde alinha atualmente Paul Pogba, que estará na agenda da Juventus.

Miguel Delaney, editor de futebol no jornal britânico The Independent, abordou a situação no podcast Football Ramble e deixou no ar a possibilidade de haver uma troca. "A Juventus podia estar interessada. Não é impossível. A Juventus está a tentar implementar uma ideia de jogo coletivo, mas é quase impossível com Cristiano Ronaldo. A forma de jogar não encaixa com este futebol coletivo e, com Cristiano, a Juventus tem de jogar de uma forma específica", declarou.

Ronaldo, 35 anos, deixou o Manchester United em 2009, mudando-se para o Real Madrid. Já Pogba, 27, vestiu a camisola do clube de Turim entre 2012e 2016.