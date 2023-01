Rudi Garcia compara Ronaldo a Pelé

Para o técnico francês, Ronaldo na Arábia Saudita é como Pelé nos Estados Unidos

Rudi Garcia, treinador francês do Al Nassr, esteve no domingo no campamento do Rali Dakar em Riade onde foi questionado pela contratação de Cristiano Ronaldo. Para o novo treinador do capitão de Portugal, a sua mudança para a Arábia Saudita é comparável à de Pelé para os Estados Unidos (em 1975 trocou o Santos pelo New York Cosmos).

"É um pouco como Pelé ir para os Estados Unidos", afirmou o francês, em declarações reproduzidas no L'Équipe.

Quanto à sua estreia oficial, apontou para dia 22, contra o Al Ettifaq: "Não será no próximo jogo contra o Al Shabab [sábado], que é um jogo importante, pois ele ainda estará suspenso. Será contra o Al Ettifaq, em casa, no dia 22 de janeiro. A única coisa que desejo ao Cristiano é que reencontre o prazer de jogar e o sorriso. Porque, nos últimos meses, entre o Manchester United, a seleção e também a nível privado, não teve apenas momentos fáceis. Se voltar a encontrar o prazer de jogar, será um bom objetivo a alcançar".

Antes da estreia oficial, Ronaldo pode vestir pela primeira vez a camisola do Al Nassr contra o PSG, num amigável cuja calendarização para 19 de janeiro não agrada a Rudi Garcia. "Eu, como treinador do Al Nassr, não posso estar contente com este jogo. Para o desenvolvimento, ver o PSG, ver os grandes jogadores parisienses, na verdade é uma coisa boa. Mas temos uma partida do campeonato três dias depois. Em termos de programação, poderia ter sido melhor pensado. Mas não é muito grave - comentou.

A única coisa que desejo ao Cristiano é que reencontre o prazer de jogar e o sorriso. Porque, nos últimos meses, entre o Manchester United, a seleção e também a nível privado, não teve apenas momentos fáceis. Se voltar a encontrar o prazer de jogar, será um bom objetivo a alcançar", afirmou.