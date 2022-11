Rooney: "Ronaldo tem sido uma distração desnecessária para o Manchester United"

O antigo colega de equipa do astro português no Manchester United é da opinião que CR7 deve "baixar a cabeça" caso queira voltar a ser preponderante em Old Trafford.

Wayne Rooney, atual treinador dos norte-americanos do DC United e antigo colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, considerou esta sexta-feira que os episódios polémicos protagonizados pelo astro português desde o início da temporada têm sido uma "distração desnecessária" para o clube.

Recorde-se que CR7 chegou a ser colocado a treinar à parte por Erik ten Hag depois de ter recusado entrar nos minutos finais da vitória sobre o Tottenham (2-0), acabando mesmo por abandonar o estádio antes do apito final.

Entretanto, Ronaldo foi reintegrado na equipa principal dos red devils e até foi titular nos últimos quatro jogos, com exceção para a partida com o Aston Villa na Taça da Liga (vitória por 4-2), que falhou devido a doença.

"Ele [Ronaldo] e Messi são os dois melhores jogadores de todos os tempos. Podes escolher qualquer um e não estarás errado. Mas penso que o que ele tem feito desde o início da época não é aceitável para o Manchester United. Já vi Roy Keane a defendê-lo. Roy nunca aceitaria uma coisa assim. É uma distração que o Manchester United não precisa neste momento, em que atravessam uma fase de reconstrução", começou por dizer Rooney, em declarações ao podcast "Talksport".

"Cristiano tem de baixar a cabeça e estar preparado para jogar quando o treinador precisar. Se ele fizer isso, vai tornar-se numa ajuda. Se não o fizer, vai tornar-se numa distração desnecessária", rematou o antigo avançado inglês.