"Ronaldo no Manchester City? Seria interessante, mas não me parece que aconteça"

O Manchester City tem sido apontado como o próximo destino de Ronaldo, mas Roony não espera que essa transferência se concretize.

Wayne Rooney, treinador do Derby County e antigo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, não acha muito provável que o avançado português se mude para o Manchester City. O antigo internacional inglês argumentou com o "legado" que CR7 tem nos red devils e referiu que acredita mais numa ida para o PSG.

"Ronaldo no Manchester City? Seria uma transferência interessante, mas não me parece que aconteça. Eu acho que ele tem um legado muito forte no Manchester United e sei o quão orgulhoso disso ele é. Não me parece, mas é futebol, nunca se sabe", atirou, citado pela imprensa inglesa.

"Financeiramente, é claro que ele não precisa. Acredito que seja mais provável que vá para o PSG. Tens de fazer o que é melhor para ti e para a tua família. Toda a gente sabe que eu nunca jogaria pelo Liverpool ou City, é óbvio. Mas as pessoas são diferentes", disse ainda.