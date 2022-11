Rooney ficou "perplexo" com as críticas de Cristiano Ronaldo, dizem os ingleses

Na entrevista que deu a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo "disparou" contra Wayne Rooney. O antigo avançado ficou confuso com as declarações do antigo companheiro de equipa.

Wayne Rooney ficou "perplexo" com as críticas de que foi alvo por parte do Cristiano Ronaldo, avança a estação de televisão britânica Sky Sports. Na entrevista a Piers Morgan, o avançado do Manchester United disse que o antigo companheiro de equipa deve ter "ciúmes" da carreira de CR7.

"Não entendo. Deviam perguntar-lhe a ele [Rooney] porque me critica. Não sei. Ciúmes de estar a jogar? Provavelmente, porque ele terminou a carreira nos 30's e eu ainda jogo ao mais alto nível. Não vou dizer que estou mais bem-parecido que ele, que é verdade [risos]... É difícil ouvir esse tipo de palavras negativas e críticas de pessoas com quem joguei. Por exemplo, o Gary Neville também", afirmou o madeirense.

Segundo a Sky Sports, o agora treinador de futebol, que não vai comentar o assunto, ficou "perplexo", mas não sente animosidade para com Ronaldo.

Recorde-se que, numa entrevista, Rooney afirmou que o internacional português e Lionel Messi eram os melhores jogadores do Mundo e aconselhou Cristiano a aceitar que está numa fase adiantada da carreira e que, por isso, tem de perceber que não vai jogar todos os minutos e nem sempre vai ser titular.