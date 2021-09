Rooney e o regresso de Ronaldo: "Não vou ao jogo. Vou ser taxista no sábado..."

Atual treinador do Derby County e antigo companheiro do português no Manchester United não estará em Old Trafford, no sábado, na receção dos red devils ao Newcastle.

Em conversa com o talkSPORT, Wayne Rooney, atual treinador do Derby Couty, do Championship (segundo escalão do futebol inglês), revelou que não irá estar presente no jogo que marcará o regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford [frente ao Newcastle, às 15h00 de sábado]. Tudo porque vai ser taxista... dos filhos.

Sem esconder o entusiasmo pela contratação do craque português, Rooney explicou: "Não, não vou ao jogo de sábado. É o meu dia de folga e os meus dois filhos têm jogos, por isso tenho de levá-los. Vou ser taxista no sábado..."

"Qual vai ser o impacto de Ronaldo? Enorme, pois acho que ainda é um dos melhores jogadores do mundo. No jogo com a Irlanda deu para ver o que ele faz, ao marcar dois golos nos últimos minutos, dois grandes cabeceamentos. Por isso, sim, pode ter um impacto brutal na Premier League", disse ainda.

"Acho que [o Manchester United] finalmente está pronto para lutar pelo título. Sinto que este ano tem de ser. O Ronaldo será o grande jogador, acredito que vai ter muitos bons momentos esta época e que vai marcar muitos golos", concluiu o antigo companheiro de Ronaldo nos "red devils". .