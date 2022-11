Ronaldo, xeque-mate com Messi e o melhor de sempre: "Uns gostam de loiras..."

Capitão das Quinas aborda a recente campanha com Messi e não esconde: seria "bonito" levar a melhor sobre o argentino no Mundial.

Vencer o Mundial torná-lo-ia no melhor de sempre de forma indiscutível? "Mesmo se ganhasse o Mundial haveria esse debate. É como em tudo, há uns que gostam mais de loias, outros de morenas... Sou um jogador ambicioso, adoraria ganhar esta competição, mas, se não ganhar, ficaria contente na mesma com tudo o que fiz até agora. Digo: se me dissessem que não volto a ganhar um título, já estaria orgulhoso do que fiz. Era um sonho para mim, é possível, mas vamos ver. Espero que todas as energias estejam do nosso lado."

Campanha com Messi e o... xeque-mate: "Foi uma campanha que andei a fazer, que já queria há muitos anos, concretizei o sonho em poder fazê-la, toda a gente sabe da grandeza da marca. Será o meu quinto Mundial. Estou focado e extremamente otimista de que as coisas vão correr bem. Xeque-mate vamos fazendo na vida, não é só no xadrez. E eu faço muitas vezes. Não sei ser direto quanto a isso, mas gostava de ser eu a fazer o xeque-mate contra ele [Messi]. Seria bonito acontecer, já aconteceu num jogo de xadrez e no futebol seria ainda mais."