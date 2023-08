Ronaldo voltou a ser decisivo: "Pouco a pouco, estamos a ficar uma equipa top"

Ronaldo marcou, de cabeça, o golo do empate

Declarações após o encontro entre Al Nassr e Zamalek.

O Al Nassr empatou 1-1 com o Zamalek, do Egito, qualificando-se para os quartos de final da Champions árabe. E foi graças a um golo de Ronaldo, aos 87', com mais uma elevação e um golpe certeiro de cabeça, correspondendo a cruzamento da esquerda de Konan.

Após o encontro, o capitão da Seleção Nacional vincou que a equipa está no caminho certo. "Foi um empate importante. Sabíamos que com o empate nos qualificávamos. Jogámos contra uma equipa bastante organizada e difícil. Pouco a pouco, estamos a ficar uma equipa top", afirmou Ronaldo à SSC Sports.

"O campo estava difícil. A relva estava muito seca e muito alta. Quando é assim não conseguimos praticar um futebol muito bonito. A equipa contra quem jogámos também não nos deixou apresentar o nosso futebol", completou.

À equipa orientada por Luís Castro bastava um empate para seguir em frente. O Zamalek, com o ex-Sporting Shikabala em campo, marcou primeiro, por Zizo, aos 53', de grande penalidade cometida por Alex Telles.

O Al Nassr terminou o Grupo C com cinco pontos, menos dois que o Al Shabab, e à frente de Zamalek (4) e Monastir (0).

Sadio Mané, recém-chegado ao clube saudita, entrou ao intervalo e quase marcou logo na primeira intervenção.