Ronaldo marca na abertura da Serie A e os números continuam a espantar

Ronaldo entrou a marcar a Serie A 2020/21

Ronaldo ajudou com um golo a Juventus a vencer a Sampdória, por 3-0, assinalando com uma vitória a estreia de Andrea Pirlo como treinador da equipa de Turim, campeã de Itália nas últimas nove edições do campeonato.

Ao marcar na abertura de 2020/21, Ronaldo reforçou os nímeros de uma carreira que não pára de surpreender. A saber:

>> Ronaldo passa a somar 28 golos em 27 jogos disputados em 2020;

>> Leva 11 golos e três assistências nos 11 jogos da Serie A pós-confinamento;

>> Ao marcar este domingo no Juve-Samp garante a 19ª temporada consecutiva a marcar;

>> Passa a ter 53 golos no campeonato italiano, ao entrar no terceiro ano com a camisola da Juventus;

>> Tem mais golos (28) do que jogos (27) disputados em 2020

>> Em 2018/19 marcou 21 golos em 31 jogos pela Juve; no ano seguinte fez 31 golos em 33 partidas.