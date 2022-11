Ronaldo visou Rangnick e esta foi a reação do antigo treinador do Manchester United

"Sou o selecionador da Áustria", afirmou o antigo treinador do Manchester United, considerando não ser sua função comentar as declarações do internacional português,

Ralf Rangnick, um dos três treinadores que Cristiano Ronaldo encontrou nesta segunda passagem pelo Manchester United - os outros dois são Ole Gunnar Solskjaer e Erik ten Hag -, foi visado pelo internacional português na polémica entrevista concedida ao Piers Morgan.

Esta terça-feira, Rangnick, atual selecionador da Áustria, foi questionado sobre as declarações do jogador dos "red devils".

"Sou o selecionador da Áustria, não é minha função analisar essas palavras, mas sim do Manchester United e dos jornalistas desportivos", afirmou antes do treino desta terça-feira.

Recorde as palavras de Ronaldo sobre Ralf Rangnick: "Se nem sequer és treinador, como podes ser o líder do Manchester United? Nunca tinha ouvido falar dele", afirmou na entrevista.