Ronaldo recebe distinção "Talento que Marca o Mundo" atribuída pela Liga Portugal

Capitão na Seleção Nacional foi o primeiro vencedor do prémio.

Cristiano Ronaldo foi o primeiro vencedor da distinção "Talento que Marca o Mundo", atribuída pela Liga Portugal, anunciou esta sexta-feira o organismo.

O prémio resulta, escreve a Liga, "de uma votação dos Embaixadores da Liga e pretende destacar o vasto contingente de jogadores e treinadores cujo talento despoletou no Futebol Profissional e brilham, atualmente, pelo mundo".

O capitão da Seleção Nacional viu assim reconhecido o seu desempenho no mês de setembro.

"Agradeço à Liga Portugal esta distinção, que muito me honra e me deixa orgulhoso. Este prémio, contudo, não seria possível sem a ajuda dos meus companheiros, a quem também agradeço e com quem partilho este troféu", afirmou o jogador do Manchester, que marcou três golos em três jogos na Premier League, dois Liga dos Campeões e ainda dois pela Seleção, frente à República da Irlanda.