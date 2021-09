"Ronaldo? Veio a minha casa e sentou-se lá fora com os meus amigos a beber cerveja..."

Di María e Ronaldo nos tempos de ambos no Real Madrid

Internacional argentino Di María, antigo companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, lembra um curioso momento vivido com o português.

Di María, em entrevista concedida à TyC Sports, recordou o dia em que convidou Cristiano Ronaldo para o seu aniversário. Era o primeiro desde que estava em Madrid e nunca pensou que o português fosse comparecer...

"No meu primeiro aniversário no Real Madrid, alguns amigos meus tinham vindo. Como, da equipa, convidei o Marcelo e o Pepe, que andavam sempre com o Cristiano [Ronaldo], também o convidei. Perguntei-lhe se queria ir a minha casa. Pensei que ele não viria, mas enviou-me uma mensagem e disse que vinha", começou por contar.

"Ele veio a minha casa e sentou-se lá fora com os meus amigos a beber cerveja. Tranquilo, como se nada fosse. A verdade é que me surpreendeu muito. Dentro de campo sempre ganhou tudo, sendo e dizendo que ele era o tal. Fora do campo ele é outro tipo de pessoa", concluiu.