Rio Ferdinand reage à ausência do craque português na lista de nomeados a melhor jogador do ano na Premier Lague.

Rio Ferdinand, antigo central internacional inglês que brilhou no Manchester United, mostrou-se surpreendido por Ronaldo não figurar entre os oito candidatos a melhor jogador da atual edição da Premier League, questionando a presença de Saka, jogador do Arsenal.

"Saka está entre os nomeados ao jogador do ano? Nunca teria apostado nele em detrimento de Ronaldo. Não, não nesta época. Ronaldo deveria estar à frente de três ou quatro dos nomeados. Ele provavelmente não venceria, mas esta escolha é para rir. Ronaldo vai ver isto com uma falta de respeito e servirá de combustível para ele. Vai pensar: 'como tiveram coragem?'. Se virmos as estatísticas, ele pensa: 'marquei mais golos do que a maioria nessa lista com exceção de Salah. Não percebo'", afirmou Ferdinand ao "Vibe with Five.

João Cancelo, Kevin de Bruyne (Manchester City), Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton) são os candidatos ao prémio.

Ronaldo, recorde-se, leva 18 golos em 30 jogos realizados para o campeonato inglês.