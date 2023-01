"Ronaldo vai querer acabar a época como melhor marcador da Liga saudita"

Declarações de ​​​​​​​Hervé Renard, selecionador da Arábia Saudita, em entrevista à rádio francesa RMC Sport.

Rudi Garcia, treinador do Al Nassr, sente pressão extra com chegada de Ronaldo? "Não, não me parece. Quando se é treinador, fica-se encantado com a chegada de Cristiano Ronaldo e sabe-se que, se se tem oportunidades de marcar golos, estão obrigados a marcar um ou mesmo uns quantos, devido ao seu talento. Não se recebe cinco Bolas de Ouro por acaso. É claro que tem de existir comunicação, que no mundo de hoje é uma parte integrante de um desportista. Cristiano Ronaldo é certamente o ápice em termos de comunicação, e a sua esposa também. Não lhes vamos ensinar nada, eles compreendem tudo em termos de negócios. Penso que é um projecto global para ele. Não posso responder por ele, mas do nosso lado, já que estamos a falar de futebol, queremos vê-lo a ter sucesso aqui e ele terá sucesso, isso é certo. Eu até penso, conhecendo o indivíduo e as suas exigências, que há agora 12 jogos em 30 e ele vai querer terminar a época como melhor marcador da Liga saudita".

Acha que a Liga saudita vai ser "pera doce" para CR7? "Não, não vai ser fácil, mas penso que a sua maior qualidade é a sua ambição. Vimo-lo frustrado no banco do Manchester United. Ele é competitivo, não se pode ser tão bem sucedido na idade que ele tem sem se ser assim. Hoje em dia fala-se muito de dinheiro, mas não creio que um rapaz como Lionel Messi ande atrás de dinheiro, então o que é que ele anda a perseguir? Está atrás de um título mundial como o que obteve no mês passado. Para isso é preciso treinar, é preciso fazer um esforço, é preciso ter fome. Quando não se tem fome no futebol, não se pode jogar. Por isso, estou convencido de que Cristiano Ronaldo ainda tem fome de objectivos, de sucesso. Ele gosta de ser amado, penso que se pode ver isso, por isso ele veio para aqui com objectivos muito específicos e tenho a certeza que trará algo ao Al Nassr e à reputação da Liga. No que me diz respeito, preocupo-me com os jogadores sauditas e espero que ao vê-lo trabalhar diariamente, ao vê-lo evoluir, ao ver a sua vontade de vencer, que algumas pessoas percebam que sem fome no futebol, não se chega longe".

Ronaldo vai ter dificuldades para ser convocado por Portugal a partir de agora? "Não, de forma alguma. Tendo em conta os holofotes que estarão em cada jogo da Liga que realizar, não será difícil para o treinador obter informações sobre ele. Se Roberto Martínez, o novo treinador de Portugal, pensa que pode trazer algo ao grupo durante alguns minutos ou mais, não hesitará em chamá-lo, sem problema algum".