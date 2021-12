"Ronaldo fará de tudo para colocar Portugal no Catar, mas eu fiz uma promessa..."

Bonucci abordou um possível confronto entre Portugal e Itália no play-off de apuramento para o Mundial.

Em entrevista à RAI Sport, Bonucci garantiu que a Itália vai estar forte no play-off de acesso ao Mundial"2022, onde é possível adversária de Portugal. "Tenho a certeza de que aquilo que nos aconteceu no outono [empate com a Irlanda do Norte] vai servir de lição para o play-off de março, em que vamos realizar uma grande exibição. Fiz uma promessa aos meus filhos, disse-lhes que vou levar Itália ao Mundial, porque eles nunca viram a seleção jogar essa competição", atirou o central da Juventus,

Bonucci revelou ainda que já abordou o possível confronto com o ex-colega Ronaldo: "Brincámos com a situação, mas vamos ver o que vai acontecer em campo. Sei que o Cristiano vai fazer de tudo para colocar Portugal no Catar", disse.

Portugal defronta a Turquia e a Itália mede forças com a Macedónia do Norte. Se a Seleção Nacional e a atual campeã europeia passarem, medem forças no Dragão, no dia 29 de março.