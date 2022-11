"Ronaldo vai ao Catar provar que os outros estão todos enganados, vai ser bom para a Seleção"

João Pereira partilhou com Cristiano Ronaldo o balneário da seleção.

Cristiano Ronaldo vai ao Mundial'2022 para provar que estão enganados aqueles que questionam a sua atual capacidade e isso será bom para a seleção portuguesa, disse o antigo internacional João Pereira.

"Até vai ser melhor para ele, porque vai para lá provar que os outros estão todos enganados. Sabendo como é competitivo, quer sempre ganhar, estar em primeiro, detesta perder... Ele vai provar. Isso vai ser bom para a seleção", disse o antigo lateral direito, em entrevista à agência Lusa.

João Pereira partilhou com Cristiano Ronaldo o balneário da seleção, na maioria das suas 40 internacionalizações, incluindo nas fases finais do Europeu de 2012 e do Mundial de 2014, e não compreende como se pode questionar a presença do "melhor jogador português de sempre".

"Pode haver pessoas que considerem outros, mas são factos, de troféus, de títulos, de desempenho, de golos na Champions, golos em todo o lado. Como é que alguém pode questionar um jogador desta dimensão? Parece que estamos sempre à espera do mal dos outros", desabafou o atual treinador dos sub-23 do Sporting.

A convocatória de Ronaldo, de resto, só gera debate fora do balneário, uma vez que a sua presença, considera o antigo lateral direito, é consensual no grupo às ordens de Fernando Santos, nem que seja pelo "exemplo" que dá a todos os outros jogadores.

"É uma motivação. Tens um exemplo à tua frente de uma pessoa que ganhou tudo e muitos dos que lá estão também querem ganhar tudo. Então, têm ali um exemplo perfeito do que têm de seguir. Profissionalmente, é um exemplo para todo o jogador de futebol, pela maneira como trabalha, se dedica, como treina, dorme, descansa, se alimenta. É um exemplo para todos", resumiu.

Já fora do balneário, "se for e ganhar o Mundial", vai toda a gente voltar a bater palmas e a dizer que é o melhor".

Por outro lado, "se correr mal, vai dizer que nem devia ter ido", mas João Pereira não entende "como é que é possível dizer que o Ronaldo não pode ir ao Mundial".

"Não se pode meter em causa um jogador que já fez tanto pela seleção, pelos clubes onde passou. E não é por um ano, seis meses menos bons que se vai escurecer a imagem dele", concluiu o antigo colega de seleção de Ronaldo.

O Campeonato do Mundo realiza-se no Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Portugal está integrado no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha.

Formado no Benfica, onde fez a primeira época de sénior, na equipa principal, em 2003/04, João Pereira representou ainda o Gil Vicente, o Braga, e o Sporting, onde se sagrou campeão nacional em 2020/21 na terceira e última passagem como jogador pelo clube de Alvalade.

Representou a seleção portuguesa em 40 ocasiões, todas sob o comando de Paulo Bento, entre outubro de 2010 e setembro de 2014, tendo sido totalista no Europeu de 2012 e participado em dez jogos do apuramento para o Mundial de 2014, incluindo os dois encontros do play-off com a Suécia.

No Mundial do Brasil'2014, João Pereira foi titular nos três encontros, cumpriu os 90 minutos na derrota com a Alemanha (4-0), no empate com os EUA (2-2) e foi substituído aos 61 minutos na vitória sobre o Gana (2-1), que não impediu o afastamento de Portugal no final da fase de grupos.